Buruk’tan sert gönderme

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, zeminin çok kötü olduğuna vurgu yaparken şöyle konuştu: "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Bu zeminde oyuncuları yargılamayı tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Basit şeyler için sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor. Bu tür maçları kazanmak önemli. Kazandık ama çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Hiçbir şekilde saha bahane olamaz. Son dakikada gol atmak önemliydi. Eğer Galatasaray'sanız nerede oynarsanız oynayın çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne her oyuncu çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Aldığımız galibiyetle Lille maçına hazırlanacağız. Haftaya oynayacağımız derbi için de aynı şekilde çalışacağız."



'BU SAHA SAĞLIĞA ZARARLI'

Yoğun sağanak yağıştan Eryaman Stadı da nasibini aldı. Sahanın durumu dikkatlerden kaçmadı. Özellikle kale önlerindeki kötü zemin ve bozukluklar hoş olmayan bir tablo oluşturdu. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ise maç öncesinde ve sonrasında "Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak. Futbolcu sağlığına zarar verecek bir saha. Bu yüzden bir oyuncu kaybettik" dedi.



İLKAY: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna giren İlkay Gündoğan, daha önce teknik direktörü Okan Buruk hakkındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi: "Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda, evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Hocamın kararına hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör