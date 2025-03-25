Buruk’un aklı 10’da!

Lider Galatasaray'ı milli ara dönüşünde iki zorlu derbi bekliyor. Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sarıkırmızılı takım, bu büyük maçın ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Teknik direktör Okan Buruk, 5 gün içinde oynanacak iki kritik mücadelede görev vereceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 10 ismin ilk 11'de forması garanti. Kalede Muslera, savunmada Sanchez ve Abdülkerim, beklerde Frankowski ve Eren, orta sahada Torreira ve Sara, kanatlarda Barış Alper ve Yunus ile forvette Osimhen son dakika sakatlığı yaşamazsa sahada olacak.

SARA YENİDEN FORVET ARKASI OLABİLİR

11'i tamamlayacak son isim için ilk aday, Alvaro Morata. 10 numara rolüne alışmaya başlayan İspanyol forvetin alternatifi Dries Mertens. Okan Buruk, orta sahayı kalabalık tutmak istediği senaryoda ise Sara'yı ön tarafa kaydıracak, Torreira'nın yanında Lemina'ya şans verecek.