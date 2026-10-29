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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Buruk’un son kurbanı Kartal

Son 4 sezonu Okan Buruk ile şampiyon bitiren Galatasaray, yine liderlik koltuğunda oturuyor. 53 yaşındaki hocanın görev yaptığı bu süreçte Beşiktaş (8), Fenerbahçe (5) ve Trabzonspor (5) toplamda 18 teknik direktörle yollarını ayırdı

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UĞUR ÇEM
Buruk’un son kurbanı Kartal
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Havası yerinde olan Galatasaray'ın zirve mücadelesi verdiği takımlarda teknik adamların biri gitti, biri geldi. Temmuz 2022'de Domenec Torrent'in ayrılışıyla koltuğa oturan Okan Buruk, 4 sezonda kazandığı 4 şampiyonlukla istikrar yakalarken ezeli rakipler adeta öğütme makinesine dönüşerek geçiciler hariç 18 kez teknik direktör değişikliği yaptı. İsmail Kartal'ın vedasının ardından 53 yaşındaki Okan Buruk, görev süresi boyunca Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal (2 kez), Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'nun vedasına tanıklık etti.

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Beşiktaş'ta da tam 8 çalıştırıcının gidişi yaşandı. Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın ayrıldı. Trabzonspor'da ise durum değişmedi. Abdullah Avcı (2 kez) ile başlayan kıyım; Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke şeklinde devam etti. Bu süreçte Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Trabzonspor'da Abdullah Avcı ikişer kez görev aldı. Herkesi gönderen Okan Buruk, Galatasaray'da başarıdan başarıya koştu. 4 Süper Lig'in yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRABZONSPOR
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Buruk’un son kurbanı Kartal
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