Buruk’un son kurbanı Kartal

Havası yerinde olan Galatasaray'ın zirve mücadelesi verdiği takımlarda teknik adamların biri gitti, biri geldi. Temmuz 2022'de Domenec Torrent'in ayrılışıyla koltuğa oturan Okan Buruk, 4 sezonda kazandığı 4 şampiyonlukla istikrar yakalarken ezeli rakipler adeta öğütme makinesine dönüşerek geçiciler hariç 18 kez teknik direktör değişikliği yaptı. İsmail Kartal'ın vedasının ardından 53 yaşındaki Okan Buruk, görev süresi boyunca Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal (2 kez), Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'nun vedasına tanıklık etti.

KARTAL VE AVCI 2'ŞER KEZ AYRILDI

Beşiktaş'ta da tam 8 çalıştırıcının gidişi yaşandı. Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın ayrıldı. Trabzonspor'da ise durum değişmedi. Abdullah Avcı (2 kez) ile başlayan kıyım; Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke şeklinde devam etti. Bu süreçte Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Trabzonspor'da Abdullah Avcı ikişer kez görev aldı. Herkesi gönderen Okan Buruk, Galatasaray'da başarıdan başarıya koştu. 4 Süper Lig'in yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör