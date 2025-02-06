Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata''dan sonra Galatasaray'ın ara transferde üçüncü takviyesi Mario Lemina oldu. Wolverhampton forması giyen Gabonlu orta sahayı açıklayan Aslan, Lemina ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni jokeri Lemina olacak. Torreira ve Sara'yı sezonun ilk yarısında dinlendiremeyen deneyimli çalıştırıcı, 31 yaşındaki oyuncunun gelişiyle nefes aldı. Lemina, 6 ve 8 numara pozisyonu dışında stoper bölgesinde de opsiyon olacak. Okan Buruk, orta sahada Lemina ve Torreira'yı birlikte oynatırsa Sara'yı da 10 numaraya kaydıracak.

EVİME DÖNDÜM!

Lemina, imza için dün İstanbul'a geldi. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektiren tecrübeli yıldız, "Bu hikâye bitmedi demiştim. Evime geldim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Birlikte büyük işler başaracağız" dedi.