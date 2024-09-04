Casemiro bombası

Transferde vites yükselten Galatasaray, Osimhen'in ardından iki takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Hem 8 numara hem de kanat bölgesi için arayış içerisinde olan sarı-kırmızılılar, daha önce Juventus'un orta sahası McKennie ve kanat oyuncusu Filip Kostic için temas kurmuştu. Fluminense'den de Kolombiyalı Jhon Arias ile görüşmeler sürüyor. Cimbom, Manchester United'ın yıldızı Casemiro için de nabız yokladı. Daha önce Porto ve Real Madrid'de de forma giyen Brezilyalı orta sahanın kulübüne 1 yıl kiralama teklifi iletildi. 32 yaşındaki oyuncunun, ManU'dan ayrılma ihtimali çok yüksek görülüyor.