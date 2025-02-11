Çekilmeyi istemeyen başkan istifa etti!

Adana Demirspor'da dün şok bir istifa yaşandı. Kulübün başkanlığını yapan Bedirhan Durak istifa etti. Durak'ın sahadan çekilme kararına sıcak bakmadığı ve bunu yapmak istemediği ancak Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın ısrarı sonrasında takımın sahadan çekilme kararı aldığı iddia edildi. Dün ise Bedirhan Durak, bir açıklama yaparak görevine veda ettiğini duyurdu: "Geldiğimiz noktada, girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm."



SARI-KIRMIZILILAR MAHKEMEYE GITTİ

Pazar günkü karşılaşmada Adana Demirspor'un, müsabaka 1-0 devam ederken 29. dakikada sahadan çekilmesiyle ilgili yaşanan olayları Galatasaray Kulübü mahkemeye taşıdı. Sarıkırmızılılar, resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray-Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."



G.SARAY VE F.BAHÇE BAŞKA LİGDE OYNASIN!

Anadolu'dan tepki sesleri yükseliyor. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki gerilime isyan de var. Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "Bir gün kulübün biri patlayacaktı. Adana Demirspor patladı. F.Bahçe ve G.Saray tiyatrosuna Anadolu kulüplerinin sabrı kalmamıştır! Bu iki takım diğer yancı avanelerini alsınlar, ayrı lig kursunlar. Toplum temiz futbol izlesin" derken Gaziantep FK

Yöneticisi Erim Arıkan da "2 büyük kulüp aynı ligde oynasın. Anadolu kulüpleri ayrı ligde oynasın!" sözlerini kullandı.