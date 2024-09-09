Cimbom’dan gol şov

arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Galatasaray, dün Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve sarı-kırmızılıların 8-3 kazandığı müsabakaya Cimbom; Günay, Davinson, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mertens ve Batshuayi 11'i ile çıktı.Ligde oynadığı 3 maçı da kaybeden Esenler Erok'un golleri ise Mame Faye (2) ve Hamza Catakovic'ten geldi.