Cimbom’dan gol şov

Milli
arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Galatasaray, dün Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve sarı-kırmızılıların 8-3 kazandığı müsabakaya Cimbom; Günay, Davinson, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mertens ve Batshuayi 11'i ile çıktı. Batsman hattrick yaparken diğer golleri Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.
Ligde oynadığı 3 maçı da kaybeden Esenler Erok'un golleri ise Mame Faye (2) ve Hamza Catakovic'ten geldi.