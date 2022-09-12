Coştu bi’Kerem

Şanssızlığını kıran Kerem, 69'daki füzesi ile yeni transferlere 'Buradayım' mesajını verdidönemi şampiyonu Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Kasımpaşa deplasmanında net bir oyunla kazanarak çıkışını sürdürdü.15. dakikada Oliveira'ya yapılan ancak orta hakem Volkan Bayarslan'ın göremediği faulün devamında top taca çıkınca VAR karışamadı ve Ben Ouanes'in ortasında Emin'in tutamadığı Bahoken kafayı vurdu. Geri düşen sarı-kırmızılılar, Yunus'un pasında Bafetimbi Gomis'le eşitliği sağladı. Oliveira,bir şutla 6 haftada 4. kez direğe takıldı. İkinci yarının başında Mertens'in başlattığı atakta Oliveira'nın savunma arkasına kaçırdığı Kerem sonunda golünü attı.İki golle yapılan eleştirilere cevap veren Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Çoğu zaman eleştiriler, yükselişler olduğunda, övgüler de çok oluyor. Ben buna kendimi kaptırmak istemiyorum ama zaman zaman etkileniyor insan. Mertens, 'gol sevincinin hayalini kur' diyordu. Gomis de sürekli motive ediyor. İki haftadır güzel bir futbol oynuyorduk. Bu maçta da istediğimiz sonucu aldık."Geçen sezonun yıldızı, bu sezonun ise en çok eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu, sonunda şanssızlığını kırdı. Geçen sezon 16 Mayıs 2022'de 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçında fileleri sarsan milli oyuncu 112 gün sonra Kasımpaşa karşısında gol bularak kendine geldi.Kerem Aktürkoğlu, golünü babasına armağan etti. 50. dakikada ağları sarsmasıyla sevinç patlaması yaşayan milli futbolcu, kendi ellerini öperek babası Ömer Faruk Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens, milli futbolcunun Harry Potter sevincini yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Kerem, Belçikalı forvetin sevincini taklit etti. İkili, bu olay sonrası uzun süre gülerek eğlendi.