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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Coştu bi’Kerem

MEHMET ÖZCAN
Coştu bi’Kerem

Bahoken’in golü ile öne geçen Kasımpaşa’ya 20’de Gomis yanıt verdi. Suskun yıldız Kerem Aktürkoğlu 50’de Oliveira’nın asistinde ağları buldu

Şanssızlığını kıran Kerem, 69'daki füzesi ile yeni transferlere 'Buradayım' mesajını verdi
Transfer dönemi şampiyonu Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Kasımpaşa deplasmanında net bir oyunla kazanarak çıkışını sürdürdü. Dün tribünde olan İcardi ve Mata ile iyice havaya girecek Aslan'da geçen sezonki performansını gösteren Kerem duble yaparak geceye damgasını vurdu. 15. dakikada Oliveira'ya yapılan ancak orta hakem Volkan Bayarslan'ın göremediği faulün devamında top taca çıkınca VAR karışamadı ve Ben Ouanes'in ortasında Emin'in tutamadığı Bahoken kafayı vurdu. Geri düşen sarı-kırmızılılar, Yunus'un pasında Bafetimbi Gomis'le eşitliği sağladı. Oliveira, gole çevirse jenerik olacak bir şutla 6 haftada 4. kez direğe takıldı. İkinci yarının başında Mertens'in başlattığı atakta Oliveira'nın savunma arkasına kaçırdığı Kerem sonunda golünü attı. Öz güveni geri gelen Kerem farkı 2'ye çıkaran golü de ceza sahası dışından mükemmel bir şutla 90'a attı. Kornere iyi yükselen Sadık'ın 90. dakikadaki kafası skoru belirledi.

'HAYALİNİ KURUYORDUK'
İki golle yapılan eleştirilere cevap veren Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Çoğu zaman eleştiriler, yükselişler olduğunda, övgüler de çok oluyor. Ben buna kendimi kaptırmak istemiyorum ama zaman zaman etkileniyor insan. Mertens, 'gol sevincinin hayalini kur' diyordu. Gomis de sürekli motive ediyor. İki haftadır güzel bir futbol oynuyorduk. Bu maçta da istediğimiz sonucu aldık."

118 GÜNLÜK HASRET BİTTİ!
Geçen sezonun yıldızı, bu sezonun ise en çok eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu, sonunda şanssızlığını kırdı. Geçen sezon 16 Mayıs 2022'de 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçında fileleri sarsan milli oyuncu 112 gün sonra Kasımpaşa karşısında gol bularak kendine geldi.



GOLÜNÜ ATTI, EL ÖPTÜ!
Kerem Aktürkoğlu, golünü babasına armağan etti. 50. dakikada ağları sarsmasıyla sevinç patlaması yaşayan milli futbolcu, kendi ellerini öperek babası Ömer Faruk Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.

MERTENS VE KEREM ARASINDA SEVİNÇ TAKASI
Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens, milli futbolcunun Harry Potter sevincini yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Kerem, Belçikalı forvetin sevincini taklit etti. İkili, bu olay sonrası uzun süre gülerek eğlendi.

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