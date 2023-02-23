Coutinho yarışı!

Transferde adı Galatasaray'la anılan Philippe Coutinho için yeni bir iddia gündeme geldi.Haberde; Coutinho'ya sarıkırmızlılarla birlikte Flamengo'nun da talip olduğu belirtildi. Sambacı yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Brezilyalı futbolcu, bu sezon İngiltere'de istenen performansı sergileyemedi. Aston Villa formasıyla bu sezon 22 maçta sahne alan Coutinho, yalnızca 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sezon başında Barcelona'dan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Güncel piyasa değeriFutbol kariyerine Vasco da Gama'da başlayan 30 yaşındaki Philippe Coutinho, en büyük çıkışını İnter ve Espanyol sonrası Liverpool'da yaptı. Özellikle verdiği gol pasları nedenyile İngiliz ekibinin taraftarları Brezilyalı yıldıza 'Asist Kralı' lakabını taktı. 2014-15 sezonunda Liverpool'da yılın oyuncusu seçildi. Brezilya Milli Takımı formasını 69 kez giyerken 21 defa fileleri havalandırdı.verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, dün iki hazırlık maçı oynadı. Öğlen Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşan sarıkırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın golleriniveattı. Akşam ise G.Saray, yine 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u 3-1 mağlup etti. Gollerve'dan geldi.