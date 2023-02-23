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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Coutinho yarışı!

BERKAY TURAN
Coutinho yarışı!

ngiliz basını, Brezilyalı futbolcu için Corinthians’ın transferden çekildiğini, Cimbom’a rakip olarak sadece Flamengo’nun kaldığını iddia etti

Transferde adı Galatasaray'la anılan Philippe Coutinho için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını, yarıştan Corinthians'ın çekilmesiyle birlikte Galatasaray'ın elinin güçlendiğini ve oyuncunun kulübü Aston Villa'ya teklifle gitmeye hazırlandığını yazdı. Haberde; Coutinho'ya sarıkırmızlılarla birlikte Flamengo'nun da talip olduğu belirtildi. Sambacı yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Brezilyalı futbolcu, bu sezon İngiltere'de istenen performansı sergileyemedi. Aston Villa formasıyla bu sezon 22 maçta sahne alan Coutinho, yalnızca 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sezon başında Barcelona'dan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Coutinho, kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Bayern Mühin, Liverpool, İnter ve Vasco da Gama gibi takımlarda da forma giymişti.

YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Futbol kariyerine Vasco da Gama'da başlayan 30 yaşındaki Philippe Coutinho, en büyük çıkışını İnter ve Espanyol sonrası Liverpool'da yaptı. Özellikle verdiği gol pasları nedenyile İngiliz ekibinin taraftarları Brezilyalı yıldıza 'Asist Kralı' lakabını taktı. 2014-15 sezonunda Liverpool'da yılın oyuncusu seçildi. Brezilya Milli Takımı formasını 69 kez giyerken 21 defa fileleri havalandırdı.

GENÇLER'E TAKILDI PENDİK'İ MAĞLUP ETTİ
LİGE verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, dün iki hazırlık maçı oynadı. Öğlen Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşan sarıkırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın gollerini İcardi ve Barış Alper attı. Akşam ise G.Saray, yine 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u 3-1 mağlup etti. Goller Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Rashica'dan geldi.

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