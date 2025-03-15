Cuesta’ya darbe!

Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı sonucunda skorun 3-3'e gelmesi nedeniyle çok eleştirilen Carlos Cuesta, Alanya karşılaşmasında kulübede beklemişti. Kolombiyalı stoper dün ise kadroya bile alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk, sosyal medyada büyük tepki gösterilen oyuncuyu kadroya dahil etmeme sebebini açıkladı. Buruk, "Yabancı sayımızdan dolayı 1 yabancı dışarıda kalmalı. Geçen hafta Yusuf Demir'di. Ahmed Kutucu olmayınca önde ekstra bir oyuncu tercih etmek istedik. Cuesta'nın aldığı bir darbe de vardı antrenmanda. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı" ifadelerini kullandı.