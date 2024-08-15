Cuyper’de dişli rakip!

Sol bek takviyesinde kararlı olan Galatasaray, listesine aldığı Maxim de Cuyper için atağa geçmiş ve mali şartlarını araştırmaya başlamıştı. Club Brugge ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatan 23 yaşındaki defans oyuncusu için 16 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu, rakamın pazarlıklarla ancak 12'ye kadar düşürülebileceği kaydedilirken sarı-kırmızılılara, transferde zorlu bir rakip çıktı.
İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'un genç futbolcuyu yakından takip ettiğini yazdı. Belçika Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kadroda olan Cuyper'e, geleceğe önemli bir yatırım gözüyle bakılıyor.