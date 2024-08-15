Cuyper’de dişli rakip!

Sol bek takviyesinde kararlı olan Galatasaray, listesine aldığı Maxim de Cuyper için atağa geçmiş ve mali şartlarını araştırmaya başlamıştı.İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'un genç futbolcuyu yakından takip ettiğini yazdı. Belçika Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kadroda olan Cuyper'e, geleceğe önemli bir yatırım gözüyle bakılıyor.