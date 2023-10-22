Daha iyi bitirmeliyiz

Buruk: “Son pasları, son çalımları atamadık. Pozisyonları daha iyi bitirmeliydik. Rekora değil galibiyete bakıyoruz.”
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 'Nasılsakazanırız' düşüncesinin rakip 10 kişi kalınca ortaya çıktığını söyledi. Buruk, şöyle devam etti: "Maçın sonuna kadar bitiriciliğimiz yeterli değildi. Rakip ceza sahasına gittiğimizde şansımız var ama son pasları atamadık, son çalımları atamadık. Beşiktaş'a2 şut şansı verdik, 1'i gololdu. Rekorlara değil, galibiyete bakıyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekti. Hakemin doğruları, yanlışlarıoldu. Kulübede izlediğimkırmızı kart, Mert'ineline değmesi ve penaltı.İkisi de doğru karar."
BURUK 5. VİTESTE OKAN Buruk, iç sahadaki 5 derbiyi de kazandı. Geçen sezonun başında sarı-kırmızılıların kulübesine geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı iki defa gülerken bir kez de F.Bahçe'yi yendi.