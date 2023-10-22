Daha iyi bitirmeliyiz

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk,düşüncesinin rakip 10 kişi kalınca ortaya çıktığını söyledi. Buruk, şöyle devam etti: "Maçın sonuna kadar bitiriciliğimiz yeterli değildi. Rakip ceza sahasına gittiğimizde şansımız var ama son pasları atamadık, son çalımları atamadık.Rekorlara değil, galibiyete bakıyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekti.Buruk, iç sahadaki 5 derbiyi de kazandı. Geçen sezonun başında sarı-kırmızılıların kulübesine geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı iki defa gülerken bir kez de F.Bahçe'yi yendi.