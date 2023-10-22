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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Daha iyi bitirmeliyiz

Daha iyi bitirmeliyiz

Buruk: “Son pasları, son çalımları atamadık. Pozisyonları daha iyi bitirmeliydik. Rekora değil galibiyete bakıyoruz.”

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 'Nasılsa kazanırız' düşüncesinin rakip 10 kişi kalınca ortaya çıktığını söyledi. Buruk, şöyle devam etti: "Maçın sonuna kadar bitiriciliğimiz yeterli değildi. Rakip ceza sahasına gittiğimizde şansımız var ama son pasları atamadık, son çalımları atamadık. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Rekorlara değil, galibiyete bakıyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekti. Hakemin doğruları, yanlışları oldu. Kulübede izlediğim kırmızı kart, Mert'in eline değmesi ve penaltı. İkisi de doğru karar."

BURUK 5. VİTESTE
OKAN Buruk, iç sahadaki 5 derbiyi de kazandı. Geçen sezonun başında sarı-kırmızılıların kulübesine geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı iki defa gülerken bir kez de F.Bahçe'yi yendi.

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Daha iyi bitirmeliyiz
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