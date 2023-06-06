Damardan girip imzayı attırdık

“Kendi dönemimde yaşanan şampiyonluklara bu kadar sevinmemiştim. Kerem’i iyi ki G.Saray’a kazandırmışım. F.Bahçe de istedi ama damardan girdim, imzayı attırdım.”
Galatasaray'ın bundan önceki 5 şampiyonluğunda futbol şubesorumlusu AbdurrahimAlbayrak'tı. 2018-2022 yılları arasında 2. Başkan olarak kulübe hizmette bulunan Albayrak, bu sezon Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ve teknik heyete dışarıdan destek verdi. SABAH SPOR'A duygularını anlatan sarı-kırmızılıların unutulmaz yöneticisi, "Çokmutluyum. Hatta kendi dönemimdebile bu kadar sevinmemiştim" dedi. Şampiyonluğa golleri ve asistleriyle (9 gol/12 asist) önemli katkı veren Kerem Aktürkoğlu'naayrı bir parantez açan Albayrak, "Fenerbahçe de dahil birçok kulüp odönem Kerem'i istedi. Erzincan'a yetkiligönderdim. Ben de bizzat memleketimRize ile akrabalıklarını öğrendiğim ailesiyletemasa geçtim. Damardan girdim (gülerek).Hatta Kerem benim ofisimdeimzayı attı. İyi kionu Galatasaray'akazandırmışız'' diye konuştu.
KAPADOKYA'DA ŞAMPİYONLUK UÇUŞU
GALATASARAY'IN Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı. Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkânı sunan sıcak hava balonlarının bazıları sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar astı. Uçuşlar, şampiyonluk coşkusu ile yapıldı.
BAŞKAN ÖZBEK'E 'İŞİNİZE KARIŞMIYORUM DEĞİL Mİ' DEDİM
OKAN Buruk'u futbolculuğundan beri tanıyan ve yakın ilişki içinde olan Albayrak, 2022 yazında Burak Elmas'a kaybettikleri seçimde başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesindeydi. O dönem Okan Buruk'la anlaştığını söyleyen Albayrak, Dursun Özbek seçilince tekrar Buruk ismini önerdiğini anlatıp şunları söyledi: "Sezon boyunca elimden geldiğikadar destek verdim. Hatta aradaDursun Başkan'a 'İşinize karışmıyorumdeğil mi' diye de sordum. Sağolsun başkan 'Senin tecrübene ihtiyacımızvar' dedi."