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Giriş Tarihi: 6.6.2023

Damardan girip imzayı attırdık

MEHMET ÖZCAN
Damardan girip imzayı attırdık

“Kendi dönemimde yaşanan şampiyonluklara bu kadar sevinmemiştim. Kerem’i iyi ki G.Saray’a kazandırmışım. F.Bahçe de istedi ama damardan girdim, imzayı attırdım.”

Galatasaray'ın bundan önceki 5 şampiyonluğunda futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak'tı. 2018-2022 yılları arasında 2. Başkan olarak kulübe hizmette bulunan Albayrak, bu sezon Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ve teknik heyete dışarıdan destek verdi. SABAH SPOR'A duygularını anlatan sarı-kırmızılıların unutulmaz yöneticisi, "Çok mutluyum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar sevinmemiştim" dedi. Şampiyonluğa golleri ve asistleriyle (9 gol/12 asist) önemli katkı veren Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açan Albayrak, "Fenerbahçe de dahil birçok kulüp o dönem Kerem'i istedi. Erzincan'a yetkili gönderdim. Ben de bizzat memleketim Rize ile akrabalıklarını öğrendiğim ailesiyle temasa geçtim. Damardan girdim (gülerek). Hatta Kerem benim ofisimde imzayı attı. İyi ki onu Galatasaray'a kazandırmışız'' diye konuştu.



KAPADOKYA'DA ŞAMPİYONLUK UÇUŞU
GALATASARAY'IN Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı. Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkânı sunan sıcak hava balonlarının bazıları sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar astı. Uçuşlar, şampiyonluk coşkusu ile yapıldı.

BAŞKAN ÖZBEK'E 'İŞİNİZE KARIŞMIYORUM DEĞİL Mİ' DEDİM
OKAN Buruk'u futbolculuğundan beri tanıyan ve yakın ilişki içinde olan Albayrak, 2022 yazında Burak Elmas'a kaybettikleri seçimde başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesindeydi. O dönem Okan Buruk'la anlaştığını söyleyen Albayrak, Dursun Özbek seçilince tekrar Buruk ismini önerdiğini anlatıp şunları söyledi: "Sezon boyunca elimden geldiği kadar destek verdim. Hatta arada Dursun Başkan'a 'İşinize karışmıyorum değil mi' diye de sordum. Sağ olsun başkan 'Senin tecrübene ihtiyacımız var' dedi."

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Damardan girip imzayı attırdık
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