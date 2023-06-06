Damardan girip imzayı attırdık

alatasaray'ın bundan önceki 5 şampiyonluğunda2018-2022 yılları arasında 2. Başkan olarak kulübe hizmette bulunan Albayrak, bu sezon Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim ve teknik heyete dışarıdan destek verdi.duygularını anlatan sarı-kırmızılıların unutulmaz yöneticisi,dedi. Şampiyonluğa golleri ve asistleriyle (9 gol/12 asist) önemli katkı verenAlbayrak,diye konuştu.GALATASARAY'IN Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı. Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkânı sunan sıcak hava balonlarının bazıları sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar astı. Uçuşlar, şampiyonluk coşkusu ile yapıldı.OKAN Buruk'u futbolculuğundan beri tanıyan ve yakın ilişki içinde olan Albayrak, 2022 yazında Burak Elmas'a kaybettikleri seçimde başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesindeydi. O dönem Okan Buruk'la anlaştığını söyleyen Albayrak, Dursun Özbek seçilince tekrar Buruk ismini önerdiğini anlatıp şunları söyledi: