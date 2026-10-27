Dan dan Victor Osimhen

F.BAHÇE'NİN BELALISI!

Victor Osimhen bir kez daha F.Bahçe'nin başına bela oldu. Nijeryalı yıldız, sarıkırmızılı forma ile başarıdan başarıya koşarken F.Bahçe maçlarında başka bir seviyeye çıkıyor. Osimhen, kariyerinde sarı-lacivertli takıma karşı rakip olduğu 6 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 1 kez de gol pası verdi. Aslan, Osimhen'in oynadığı F.Bahçe maçlarında hiç yenilmedi ve 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



'BATRAKOV'U KISKANIRDIM'

G.Saray'ı 3 puana uçuran Osimhen, maçın ardından doğru işler yaptıklarını söyledi: "Şampiyonluk için derbiler önemli. Bu büyük maçı kazandık. Ben bu kulübü seviyorum, her şeyimi vereceğim. Batrakov sıra dışı bir oyuncu. Ülkeyle ve G.Saray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Başka kulüpte olsa kıskanırdım."



UĞURCAN ÇAKIR: EDERSON ÖNLEDİ

G.SARAY file bekçisi Uğurcan Çakır, tüm takımı tebrik edip kritik bir maçı kazandıklarını söyledi: "Baştan sona biz hakimdik, farkı açabilirdik. Ederson önledi farkı. Daha ligin başındayız ve sadece 3 puan aldık. Umarım böyle devam edip cuma günü de Konyaspor maçını kazanıp yolumuza devam ederiz."



ALEX BATRAKOV BATRAKOV BATRAKOV!...

Sarıkırmızılı taraftarların maçın ardından coşkusu büyüktü. Tüm takım önce orta sahada toplanıp Osimhen ve Batrakov'un öncülüğünde üçlü çektirdi. Sonrasında ise tribünler, Batrakov'u Rusların ünlü şarkısının melodisi ile "Alex Batrakov Batrakov Batrakov!" diye bağırarak çağırdı ve zaferi kutladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör