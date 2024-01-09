Dara düşmezse İcardi yok!

Konya galibiyeti ile Halil, Sivas maçı için de yerini garantiledi. Yiğido karşısında zafer gelirse İcardi de dinlenmeye devam edecek. Aksi halde ise Tangocu’nun dönüşü erkene alınacak
G.Saray'da sakatlıklar, cezalılar ve Afrika Kupası nedeniyle eksikler moral bozarken Mauro İcardi de bunun son halkası olmuştu. 21 Ekim'dekiBeşiktaş derbisinde sağ ayak bileğindensakatlanan Arjantinli oyuncu, 24Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde iseyüzüne ağır darbeleraldı. Fiziksel olarak yıpranan İcardi'yi teknik heyet ve sağlık ekibi korumaya aldı. Arjantinli yıldızın dinlendirildiğiilk maçta Konyaspor'u 3-0 yenenGalatasaray'da Halil Dervişoğlu forvetoynamaya devam edecek.
HEM AYAĞINDAN HEM YÜZÜNDEN SAKATLANDI
Teknik direktör Okan Buruk, "Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için... Yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz'' dediği İcardi'yi Sivas deplasmanına götürmeyecek. Galatasaray, İcardi'nin yokluğunda Sivas'ta kazanırsa, haftaya pazartesi oynanacak Kayserispor maçında da Arjantinli golcü riske edilmeyecek. Puan kaybı yaşanırsa İcardi'nin dönüş süresi öne çekilecek.
Mauro İcardi
Arjantinli oyuncu, G.Saray kariyerinde sakatlıklar nedeniyle toplamda 11 maç kaçırdı.
Halil Dervişoğlu
24 yaşındaki Halil, bu sezon 13 maçta şans bulurken 2 gol kaydetti.