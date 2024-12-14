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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Davinson şoku! 2 hafta yok

Davinson şoku! 2 hafta yok
MALMÖ maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Kolombiyalı stoperin, Trabzonspor ve Kayseri maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu arada Sivas'ta Manaj'dan aldığı sert darbeyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Malmö müsabakasında yer alamayan 24 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü lig mücadelesinde kadroya alınacağı öğrenildi. Ancak ilk 11'de olup olmayacağına son idmanda karar verileceği aktarıldı.
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Davinson şoku! 2 hafta yok
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