Davinson şoku! 2 hafta yok

MALMÖ maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak olanBu arada Sivas'ta Manaj'dan aldığı sert darbeyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Malmö müsabakasında yer alamayan 24 yaşındaki futbolcunun,Ancak ilk 11'de olup olmayacağına son idmanda karar verileceği aktarıldı.