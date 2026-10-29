Defansta Singo devri başlıyor!

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erbide Archie Brown ile kavga eden Abdülkerim Bardakcı'nın tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Galatasaray
'da savunma hattında değişiklik hazırlığı başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni yapılanmada sakatlıktan dönen Wilfried Singo'yu stopere çekmesi ve İsmail Jakobs'u sol bekte kullanmaya devam etmesi bekleniyor.
Fiziksel eksikliğini gideren ve Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olan Fildişi Sahilli futbolcunun da forma için hazır olduğu öğrenildi. Bu tercihle birlikte sarıkırmızılı ekibin defans kurgusunda yeni bir denge oluşturulması hedefleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör