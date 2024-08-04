Değişiklikler bizi kopardı!

G.SARAY'IN tecrübeli yıldızı Dries Mertens, kendileri adına çok kötü bir gece olduğunu söyledi. Belçikalı 10 numara, "Yaşadığımız istekle alakalı bir şey değil. İlk yarıda başa baş gidiyordu, daha sonra değişiklerden sonra kopuş oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.MUSLERA, Nelsson, Köhn, Torreira, Ziyech, Mertens ve İcardi ile maça başlayan G.Saray'ın kulübesinde Zaha, Batshuayi, Sanchez ve Dubois oturdu. Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yerli sayılmayan Yusuf Demir ise 12. yabancı olarak kadroya girdi.GALATASARAY'DA onay alınan Florya projesiyle ilgili kurulacak komisyonun başına eski başkan Adnan Polat getirildi. Sarı-kırmızılı camiada Florya'ya Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak en önemli proje olarak bakılıyor.