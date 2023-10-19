Deplasman müjdesi!

Futbolseverlere dün müjdeli haber geldi. Bir süredir Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendi aralarında oynadığı maçlarda rakip takım taraftarları deplasman tribününde yerini alamıyordu. Ancak dün İstanbul Valiliği,Deplasman takımı seyircilerinin, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabileceği belirtildi. Beşiktaş da bu haber sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşarak,mesajını yazdı.G.SARAY ile cumartesi zorlu bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta dün güzel gelişmeler yaşandı. Adana Demir maçındaki sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen kaleci Mert Günok, dün takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli file bekçisinin, derbide görev yapması bekleniyor. Ayrıca Gedson Fernandes'in de tamamen iyileştiği ve sahadaki yerini alabileceği bildirildi.