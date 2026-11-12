Divan Kurulu’nda Osimhen bombası!

G.Saray'ın Kasım ayı divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Bazı divan kurulu üyeleri, Osimhen ve Leao'nun sakatlıklarının saha zemininden kaynaklandığını belirtirken başkan yardımcısı Mehmet Cibara'nın açıklamaları tartışma yarattı. Cibara, "Sakatlıklar sahadan olmadı, hiç alakası yok. Leao'nunki bambaşka. Osimhen'inki de kronik bir şey.

Daha fazlasını söylemeyeyim, milli maç arasındayız çünkü" ifadelerini kullandı. Bu sözlere üyelerden tepki gelirken sosyal medyada da taraftarlar, "Böyle şey söylenir mi! İstifa et" şeklinde mesajlar paylaştı. Daha sonra tekrar kürsüye çıkan Cibara, düzeltme yaparak, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Osimhen'in kronik bir rahatsızlığı yok, içiniz rahat olsun. Samsun maçında büyük ihtimalle görsel açıdan çok iyi bir zemin görmeyeceksiniz. Ancak performans açısından çok iyi bir saha sunmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın performansını düşürmeyecek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör