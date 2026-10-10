Dönüşü muhteşem oldu

BEN İYİ İNSAN OLMAK İSTİYORUM

Maça sağ bekte başlayan ancak sonrasında hücuma geçen ve ağları da bulan Barış taraftara teşekkür etti: "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü benim atmam önemli değil. Biz kazandık. Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar, bu yanımı seviyorlar. Benimle aralarında çok farklı bir bağ var."





İSTANBUL'DA BİR BAŞKA!

Aslan'ın İstanbul'daki rakiplerine tarifesi farklı oluyor! Cimbom, İstanbul ekiplerine karşı son 16 lig maçında sadece tek yenilgi alırken 13 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



KIRMIZI ÖNCESİ FAUL İTİRAZI

OKAN Buruk'un cezasında takımın başında sahaya çıkan İrfan Saraloğlu, Torreira'nın kırmızı kartı öncesinde faul olduğunun altını çizdi. Abdülkerim'in itilmesine faul çıkmamasını eleştiren Saraloğlu, "Sakatlıktan dönenleri korumamız gerekiyordu. Oyuncuları idareli kullanmamız gerekiyor" dedi.



ÜST ÜSTE YENİLMİYOR!

En son Trabzonspor'a 4-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa galibiyeti ile kendine geldi. Aslan en son 2022'de Domenec Torrent yönetiminde üst üste 2 maç kaybederken bu tarihten sonra bir daha iki kez arka arkaya mağlup olmadı.





İLK KEZ KIZARDI!

SARI-KIRMIZILILARIN orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartını gördü. 63'te rakibini ceza sahası önünde düşüren Uruguaylı, sarı kart aldı. Sonrasında ise VAR uyarısı ile monitöre giden hakem Halil Umut Meler, rengi kırmızıya çevirdi. Daha önce G.Saray'da tek kırmızısını Ağustos 2023'te Şampiyonlar Ligi elemesinde NK Olimpija karşısında gören Torreira, ligde ise ilk kırmızı kartını aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör