Dünyalara bedel!

G.Saray'ın Milan'dan transferi Alvaro Morata, ilk maçına G.Antep'te çıkarken bonservisleri ise İspanya'da manşete taşındı. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan gibi devlerde devam eden İspanyol oyuncu, As Gazetesi'nin değerlendirmesine göre; dünya tarihinin en çok bonservis ödenen 5. futbolcusu durumunda. 32 yaşındaki forvet için en yüksek bonservisi Temmuz 2017'de Chelsea 66 milyon Euro ile Real Madrid'e ödedi. Son olarak ise G.Saray, Milan'a Morata için 6 milyon Euro kiralama bedeli verdi.

ZİRVEDE NEYMAR'IN ADI VAR

En çok bonservis ödenenlerin başında 400 milyon Euro ile Neymar yer alırken Lukaku, Ronaldo ve Dembele de onu takip eden isimler oldu. Morata ise listede 5 numarada.