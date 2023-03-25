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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Dursun Özbek yönetimi için tarihi gün

Dursun Özbek yönetimi için tarihi gün

Geçen yıl Burak Elmas’ın ibrasızlığı ile sonuçlanan genel kurulun ardından bu kez Aslan’ı sakin bir toplantı bekliyor

Galatasaray'da beklenen Yıllık Olağan Genel Kurul bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen yıl sabahlara kadar süren kongrede idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, seçim kararı alarak görevi bırakmıştı. Koltuğu devralan başkan Dursun Özbek'i ise rahat bir ibra oylaması bekliyor. Mevcut yönetim, hem faaliyete geçirdiği projeler hem de şampiyonluğa koşan futbol takımı ile üyeleri memnun etti. Genel Kurul'da 2022 yılının ilk yarısında görevde olan Burak Elmas döneminin Dursun Özbek'ten ayrı olarak oylanacağı öğrenildi. Disiplin cezaları alan üyelerin durumu kesinlik kazanacak ve 2023 yılı bütçesi belli olacak.

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Son Divan Kurulu toplantısında Galatasaray'ın borcu 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olarak açıklanmıştı. Mecidiyeköy'de hayata geçen Leo Residences projesiyle 2022 yılı 1 milyar yerine 311 milyon TL zararla kapatıldı. Riva ve Florya projeleriyle yeni dönemde artıya geçilmesi bekleniyor.

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Dursun Özbek yönetimi için tarihi gün
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