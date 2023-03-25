Dursun Özbek yönetimi için tarihi gün

Galatasaray'da beklenen Yıllık Olağan Genel Kurul bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen yıl sabahlara kadar süren kongrede idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, seçim kararı alarak görevi bırakmıştı.Mevcut yönetim, hem faaliyete geçirdiği projeler hem de şampiyonluğa koşan futbol takımı ile üyeleri memnun etti.Disiplin cezaları alan üyelerin durumu kesinlik kazanacak ve 2023 yılı bütçesi belli olacak.Son Divan Kurulu toplantısında Galatasaray'ın borcu 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olarak açıklanmıştı. Mecidiyeköy'de hayata geçen Leo Residences projesiyle 2022 yılı 1 milyar yerine 311 milyon TL zararla kapatıldı. Riva ve Florya projeleriyle yeni dönemde artıya geçilmesi bekleniyor.