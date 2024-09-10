Ebimbe için Frankfurt’la kıran kırana pazarlık

Sağ kanada da takviye isteyen Aslan'da listenin üst sırasında Frankfurt'tan Junior Ebimbe bulunuyor. Kamerun asıllı Fransız oyuncu, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. PSG altyapısından yetişen, Le Havre ile Dijon'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu ardından bonservisi ile Frankfurt'un yolunu tutmuştu.Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Geçen sezon Bundesliga'da Frankfurt formasını 31 maçta giyen oyuncu 5 gol atarken, 3 kez de asist katkısı verdi.