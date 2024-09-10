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Giriş Tarihi: 10.9.2024

Ebimbe için Frankfurt’la kıran kırana pazarlık

Aslan, Fransız sağ kanat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Eintracht Frankfurt’a gönderdi. Alman ekibi ise bonservisi ile vermek istiyor

Ebimbe için Frankfurt’la kıran kırana pazarlık
Sağ kanada da takviye isteyen Aslan'da listenin üst sırasında Frankfurt'tan Junior Ebimbe bulunuyor. Kamerun asıllı Fransız oyuncu, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. PSG altyapısından yetişen, Le Havre ile Dijon'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu ardından bonservisi ile Frankfurt'un yolunu tutmuştu. Yaz transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönen Ebimbe'ye kulübü Frankfurt 10 milyon Euro değer biçiyor. Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Geçen sezon Bundesliga'da Frankfurt formasını 31 maçta giyen oyuncu 5 gol atarken, 3 kez de asist katkısı verdi.
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Ebimbe için Frankfurt’la kıran kırana pazarlık
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