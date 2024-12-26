Eksiği yok fazlası var!

Okan Buruk'un futbolcu olarak kadrosunda yer aldığı Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sarı-kırmızılı kulübe 2022 yazında teknik direktör olarak geri dönen Buruk, üst üste 3. şampiyonluğa koşarken UEFA'yı kazanan takımdan esintiler sunuyor. İşte detaylar: 1996-2000 arasında Süper Lig'e ambargo koyan ve 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da Taffarel, Popescu ve Hagi gibi yabancılar bu başarıyı Avrupa'ya taşımıştı. Muslera, Sanchez, Mertens ve Osimhen'e sahip sarı-kırmızılı takım henüz yenilgi görmediği Avrupa Ligi'nde iddialı durumda.

24 YIL SONRA HEM CİMBOM'DA HEM DE MİLLİ TAKIM'DA BENZER TABLO

17 Mayıs 2000'de UEFA'yı müzesine götüren Galatasaray'ın yerli yıldızları, Milli Takım'ı dünya üçüncüsü yapmıştı. Abdülkerim, Kaan, Yunus ve Barış Alper şu anda da Ay-Yıldızlı ekibin iskeletini oluşturuyor. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 90. Süper Lig maçında 75. galibiyetini gördü. Fatih Terim'le Avrupa'nın kralı olan efsane kadro ise 1996-1999 arasındaki 90 lig maçında 63 galibiyette kalmıştı. Terim'in 207 puan topladığı periyotta Buruk 234 puana ulaştı. Okan Buruk, hocası Fatih Terim'in izinde Avrupa'da kupa kaldırmaya konsantre oldu.





ARABİSTAN YOLCUSU

Fatih Terim Suudi Arabistan'a gidiyor. Al Shabab'ın, tecrübeli teknik direktöre teklif yaptığı ve tarafların prensipte anlaştığı belirtildi. Terim'in, bugün İstanbul'dan ayrılacağı bildirildi. Al Shabab'ın eski hocası olan Vítor Pereira, geçtiğimiz günlende Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmişti.