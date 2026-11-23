Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu söyledi.

Dün tesislerde GS TV'ye konuşan deneyimli hocadan satır başları şöyle:

✔ İLK sarı kartı itirazdan yedim. Yakınımdaki yardımcı, hakemi uyardı ve sarı çıktı. Maçın düdüğü çalmıştı.

✔ MAÇ bitiminde önce 4. hakemin elini sıktım.

Saha içine girerken yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Arkama döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm, şok oldum.

✔ İÇERİYE girdikten sonra izin isteyip hakeme nedenini sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık' dedi. Ben herhangi bir saygısızlık yapmadım.

✔ FUTBOLDA böyle bir uygulama bulunmuyor.

Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler.

✔ BU yanlış kararın dönmesini bekliyorum.



GALATASARAY İTİRAZ EDECEK!

G.Saray, teknik direktör Okan Buruk için harekete geçiyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçının bitimiyle hakemin elini sıkmadığı için Ali Şansalan tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. Haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde kulübede oturamayacak Buruk için sarı-kırmızılı yönetim, kararın iptali için TFF'ye itirazda bulunacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör