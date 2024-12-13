Elinden kaçırdı

21 Ocak 2025'te D.Kiev'i konuk edecek olan G.Saray, 30 Ocak'ta ise Ajax deplasmanında olacak.Bu sezon transfer olduğu G.Saray'da az forma şansı bulan Elias Jelert, Malmö deplasmanında gidişatı değiştiren isimdi. 43'te ağları havalandıran Norveçli oyuncu kariyerinde 20. Avrupa Kupası maçında ilk kez gol atarken bu aynı zamanda G.Saray'daki ilk sevinciydi.Belçikalı oyuncu, Avrupa Ligi tarihinin en çok asist yapan (17)takımda üçüncü sezonunu geçiren Dries Mertens, Yunus Akgün'ün golünün asistini yaparken Avrupa Ligi'nin de zirve yarışına devam ediyor. Belçikalı oyuncu bu kupada 17. asistine imzasını atarken turnuva tarihinin en çok asist yapan futbolcusu olmak için Bruno Fernandes ile yarışını sürdürdü. Borek Dockal'ı geride bırakan Mertens, Bruno Fernandes de M.United forması ile V.Plzen deplasmanında gol pası verince zirveyi paylaştı.İcardİve Osimhen'inyokluğunda gözlerinçevrildiği Batshuayi, Malmökarşısında kötü bir performansortaya koydu. Pas isabetinde%62 gibi düşük bir oranda kalanBelçikalı oyuncu, 9 ikili mücadeleninaltısını kazanırken 4 hava topununise üçünü aldı. Sadece 1 isabetlişut atabilen Batshuayi, 1 defaşut engelleyip 2 top kapmave 2 top uzaklaştırma ileoynadı.G.Saray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde toplamda 5. kez ağları sarstı. Ancak milli oyuncuyu diğer isimlerden ayrı kılan ise farklı maçlarda 5 gol atmış olması. Yunus, Malmö'nün yanı sıra Tottenham, Elfsborg, Rigas ve PAOK karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.7 eksikle (İcardi, Osimhen, Barış Alper, Kaan, Jakobs, Sallai, Yusuf Demir) gelen Galatasaray'da Davinson Sanchez de karşılaşmada sakatlandı.Bu değişikliğin ardından sarı-kırmızılı ekip, Metehan Baltacı, Abdülkerim ve Berkan Kutlu'dan oluşan üçlü savunmaya döndü.en iyi isimlerinden Yunus Akgün, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "2-1 öne geçtikten sonra, uzatmalarda gelen üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazımdı.Gol attığım ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz. İnşallah iki maçı da kazasız belasız geçeceğiz."