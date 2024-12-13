Elinden kaçırdı

21 Ocak 2025'te D.Kiev'i konuk edecek olan G.Saray, 30 Ocak'ta ise Ajax deplasmanında olacak.
AVRUPA'DA İLK KEZ SEVİNDİ
Bu sezon transfer olduğu G.Saray'da az forma şansı bulan Elias Jelert, Malmö deplasmanında gidişatı değiştiren isimdi. 43'te ağları havalandıran Norveçli oyuncu kariyerinde 20. Avrupa Kupası maçında ilk kez gol atarken bu aynı zamanda G.Saray'daki ilk sevinciydi.
MERTENS ZİRVEYE KOŞUYOR
Belçikalı oyuncu, Avrupa Ligi tarihinin en çok asist yapan (17) iki futbolcusundan biri durumunda
SARI-KIRMIZILI
takımda üçüncü sezonunu geçiren Dries Mertens, Yunus Akgün'ün golünün asistini yaparken Avrupa Ligi'nin de zirve yarışına devam ediyor. Belçikalı oyuncu bu kupada 17. asistine imzasını atarken turnuva tarihinin en çok asist yapan futbolcusu olmak için Bruno Fernandes ile yarışını sürdürdü. Borek Dockal'ı geride bırakan Mertens, Bruno Fernandes de M.United forması ile V.Plzen deplasmanında gol pası verince zirveyi paylaştı.
İcardİ
ve Osimhen'in
yokluğunda gözlerin
çevrildiği Batshuayi, Malmö
karşısında kötü bir performans
ortaya koydu. Pas isabetinde
%62 gibi düşük bir oranda kalan
Belçikalı oyuncu, 9 ikili mücadelenin
altısını kazanırken 4 hava topunun
ise üçünü aldı. Sadece 1 isabetli
şut atabilen Batshuayi, 1 defa
şut engelleyip 2 top kapma
ve 2 top uzaklaştırma ile
oynadı.
5. VİTESTE
G.Saray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde toplamda 5. kez ağları sarstı. Ancak milli oyuncuyu diğer isimlerden ayrı kılan ise farklı maçlarda 5 gol atmış olması. Yunus, Malmö'nün yanı sıra Tottenham, Elfsborg, Rigas ve PAOK karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.
SON KURBAN DAVINSON
İsveç'e
7 eksikle (İcardi, Osimhen, Barış Alper, Kaan, Jakobs, Sallai, Yusuf Demir) gelen Galatasaray'da Davinson Sanchez de karşılaşmada sakatlandı. Maçın 30. dakikasında sorun yaşayan tecrübeli stoper, oyuna devam edemedi ve 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
Bu değişikliğin ardından sarı-kırmızılı ekip, Metehan Baltacı, Abdülkerim ve Berkan Kutlu'dan oluşan üçlü savunmaya döndü. Maç kadrosunu altyapıdan gençler tamamladı.
KALAN MAÇLARI KAZANMALIYIZ
MAÇIN
en iyi isimlerinden Yunus Akgün, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "2-1 öne geçtikten sonra, uzatmalarda gelen üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazımdı. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz.
Gol attığım ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz. İnşallah iki maçı da kazasız belasız geçeceğiz."