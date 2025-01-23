Emerson’da sıkı pazarlık

Slovak stoper Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, hızlıca yeni bir transferi bitirip taraftarını mutlu etmek için kolları sıvadı. Jelert'te umduğunu bulamayan ve Kaan Ayhan'daki düşüşü gören sarı-kırmızılılar, Milan'ın sağ beki Emerson Royal'i kiralamaya hazırlanıyor. İtalya basını, Çizme ekibinin, Aslan'ın yaptığı 13 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinden memnun olmadığını ve 15 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasındaki sıkı pazarlığın sürdüğü belirtilirken, 26 yaşındaki oyuncunun gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Özellikle defansta büyük sıkıntı yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un da bu takviyenin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği ifade edildi.



SAKATLANDI!

Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Girona ile oynadığı maça 11'de başlayan Emerson, 5. dakikada sakatlanınca kenara geldi.