G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına övgüler yağdırdı. Rakibe pozisyon vermediklerini aktaran ve fizik olarak güçlü bir takıma karşı ayakta kalmalarının önemine vurgu yapan Buruk şöyle devam etti: "Bugüne kadar hem fiziksel hem de taktik olarak belki de en iyi maçımızdı. Türk takımlarının neler yaptığını gösteriyoruz. Deniz o haliyle bütün hırsı ile devam etti. Turnuvaya iyi başlamadık, Lizbon'da kazanabilirdik… AEK deplasmanımız ve içerideki Feyenoord bizim sıralamamızı gösterecek. İkisini de kazanmak istiyoruz."



İNGİLİZ AVCISI!

Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, İngiliz takımlarının da evinde kâbusu oldu. Cimbom, M.United ile berabere kalırken Liverpool (2), Tottenham ve Aston Villa'yı devirmeyi başardı. Ayrıca G.Saray, İngilizleri konuk ettiği son 11 maçta 1 yenilgi alırken 7 galibiyet yaşadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör