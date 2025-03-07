En pahalı pişmanlık

Galatasaray, yaz ve ara transfer döneminde geleceğe yönelik hamleler yapmaya çalıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Özellikle savunmaya gerçekleştirilen takviyeler fayda vermezken maliyetleri de dudak uçuklattı. İşte detaylar...

1- KOPENHAG'DAN 9 milyon Euro bonservisle gelen Elias Jelert, performansıyla sınıfta kaldı. Danimarkalı sağ bekin yetersiz kalması üzerine şubat ayında Frankowski transfer edildi.

2- DERICK Köhn yerine tercih edilen İsmail Jakobs'un, 1 milyon Euro kiralama bedeline sezon sonu 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklenecek. Senegalli ismin sakatlık problemi geçmediği için ara transferin son günü Eren Elmalı geldi.



KOLOMBİYALI PENALTIYA SEBEP OLDU

3- JELERT ve Jakobs'tan sonra Carlos Cuesta beklenen katkıyı sağlayamadı. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla puan kaybına sebep oldu.

4- G.SARAY bu sezon kiralama, bonservis, satın alma opsiyonu ve garanti ücretleriyle birlikte 30 milyon Euro yatırım yaptığı Elias Jelertİsmail Jakobs-Carlos Cuesta üçlüsünde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



BEN DE ÜZGÜNÜM!

Jakobs, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm. Ancak geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum" dedi.



NATAN'A 23 GÜN CEZA

PFDK, Galatasaray yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin TL, sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e 58 bin 500 TL para cezası verdi.