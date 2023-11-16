G.Saray'da Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz beklentileri karşılayamadı.Hantal görüntüsünü üzerinden atamayan Ndombele, bu transfer döneminin hayal kırıklığı oldu. İşte rakamlarla detaylar...Kiralık geldiği G.Saray'da 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan Fransız orta saha, 7 maç oynadı ve 123 dakika süre aldı.Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan İcardi'nin forma giydiği 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro. En pahalı yedek konumundaki Ndombele ile toparlanmazsa devre arasında yollar ayrılacak.