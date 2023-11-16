Sarı-kırmızılı takımda 480 bin Euro yıllık ücret alan Sacha Boey için bu rakam sadece 242 Euro oldu. Mauro İcardi bile 6 bin 176 Euro ile Fransız orta sahanın çok gerisinde kaldı
G.Saray'da Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz beklentileri karşılayamadı. Zaha'yı ilk 11'e monteeden ve Hakim Ziyech'teısrarcı olan Okan Buruk,Tanguy Ndombele'den iseumudunukesmeküzere... Hantal görüntüsünü üzerinden atamayan Ndombele, bu transfer döneminin hayal kırıklığı oldu. İşte rakamlarla detaylar...
BERKAN KUTLU GERİ DÖNEBİLİR
Kiralık geldiği G.Saray'da 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan Fransız orta saha, 7 maç oynadı ve 123 dakika süre aldı. Şu an için dakikası25 bin 203 Euro olanNdombele, takım arkadaşlarınafark attı! Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan İcardi'nin forma giydiği 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro. En pahalı yedek konumundaki Ndombele ile toparlanmazsa devre arasında yollar ayrılacak. Yönetim,bu oyuncunun yerineBerkan Kutlu'yu geriçağırmayı gündeminealdı.