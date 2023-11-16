Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri En pahalı yedek!
Giriş Tarihi: 16.11.2023

En pahalı yedek!

MEHMET ÖZCAN
En pahalı yedek!

Sarı-kırmızılı takımda 480 bin Euro yıllık ücret alan Sacha Boey için bu rakam sadece 242 Euro oldu. Mauro İcardi bile 6 bin 176 Euro ile Fransız orta sahanın çok gerisinde kaldı

G.Saray'da Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz beklentileri karşılayamadı. Zaha'yı ilk 11'e monte eden ve Hakim Ziyech'te ısrarcı olan Okan Buruk, Tanguy Ndombele'den ise umudunu kesmek üzere... Hantal görüntüsünü üzerinden atamayan Ndombele, bu transfer döneminin hayal kırıklığı oldu. İşte rakamlarla detaylar...

BERKAN KUTLU GERİ DÖNEBİLİR
Kiralık geldiği G.Saray'da 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan Fransız orta saha, 7 maç oynadı ve 123 dakika süre aldı. Şu an için dakikası 25 bin 203 Euro olan Ndombele, takım arkadaşlarına fark attı! Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan İcardi'nin forma giydiği 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu. 480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro. En pahalı yedek konumundaki Ndombele ile toparlanmazsa devre arasında yollar ayrılacak. Yönetim, bu oyuncunun yerine Berkan Kutlu'yu geri çağırmayı gündemine aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
İsrailli Bakan Ben-Gvir hapishanelerde işkence yaptıklarını itiraf etti
SON DAKİKA! Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
En pahalı yedek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA