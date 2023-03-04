En rahat mali kongre

alatasaray'da uzun dönemdir ibra tehdidi ile geçen olağan genel kurul bu sene 25 Mart tarihinde gerçekleşecek. Eski başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari açıdan ibra olmadıkları için Adnan Polat gibi görevi bırakmak durumunda kalmıştı.Özbek ve yönetiminin ibra oylamasından tam destekle ayrılması bekleniyor.G.SARAY yönetimi, uzun yıllardır devam eden belirsizliğe nokta koyarak Florya Metin Oktay Tesisleri içindeki G.Saray'a ait olmayan 40 dönümlük bölümü almayı başardı. 1 milyar 171 milyon 800 bin TL karşılığında satın alınan bölümün ardından sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda tesislerini Kemerburgaz'a taşıyacak. 62 dönümlük Florya arazisi, konut projesine çevrilecek. Ayrıca Aslantepe çevresinde kapalı spor salonu için yeni yer alınacak.ile İstanbulspor bu haftayı boş geçmeyecek. İki takım, bugün 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferi Zaniolo'yu bu maçta test etmeyi planlarken Aslan da gelecek haftaki Kasımpaşa maçının son provasını yapacak