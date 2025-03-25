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Giriş Tarihi: 25.3.2025

En yaralı aslan!

Verilen milli arada Dört Büyükler’de sakatlıklar can sıktı. En fazla etkilenen kulüp, 6 oyuncusuyla Galatasaray

UĞUR ÇEM
En yaralı aslan!
Milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada Süper Lig'i sakatlık vurdu. Uluslar Ligi play-off ve Dünya Kupası Elemeleri maçları arasında 9 oyuncu milli takımlarda sorun yaşadı. En çok canı yanan takım, 6 futbolcusuyla Galatasaray oldu. Ligde Beşiktaş derbisine çıkacak Cimbom'da İspanyol forvet Morata'nın durumu ciddi olmazken, Yunus, Sanchez ve Sallai'nin tedavileri sürüyor. Kaan Ayhan ile Barış Alper kontrol altında tutuluyor. Daha önce el parmağı kırılan ve sargıda olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun şimdi de burnu kırıldı. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı söz konusu… Trabzonspor'un stoperi Batagov ise Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sol üst iç adalesinden sakatlanırken 3 hafta olmayacak.

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En yaralı aslan!
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