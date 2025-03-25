En yaralı aslan!

Milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada Süper Lig'i sakatlık vurdu. Uluslar Ligi play-off ve Dünya Kupası Elemeleri maçları arasında 9 oyuncu milli takımlarda sorun yaşadı.
En çok canı yanan takım, 6 futbolcusuyla Galatasaray oldu. Ligde Beşiktaş derbisine çıkacak Cimbom'da İspanyol forvet Morata'nın
durumu ciddi olmazken, Yunus, Sanchez ve Sallai'nin
tedavileri sürüyor. Kaan Ayhan ile Barış Alper
kontrol altında tutuluyor. Daha önce el parmağı kırılan ve sargıda olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun
şimdi de burnu kırıldı. Beşiktaş'ta Mert Günok'un
sakatlığı söz konusu… Trabzonspor'un stoperi Batagov
ise Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sol üst iç adalesinden sakatlanırken 3 hafta olmayacak.