En yaralı aslan!

Milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada Süper Lig'i sakatlık vurdu.En çok canı yanan takım, 6 futbolcusuyla Galatasaray oldu. Ligde Beşiktaş derbisine çıkacak Cimbom'da İspanyol forvetdurumu ciddi olmazken,tedavileri sürüyor.kontrol altında tutuluyor. Daha önce el parmağı kırılan ve sargıda olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforuşimdi de burnu kırıldı. Beşiktaş'tasakatlığı söz konusu… Trabzonspor'un stoperiise Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sol üst iç adalesinden sakatlanırken 3 hafta olmayacak.