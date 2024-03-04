En zayıf kulübe

G.Saray, şampiyonluk yarışında en kritik virajlardan olan Beşiktaş derbisinde kulübeyi doldurmakta sıkıntı yaşadı!çeşitli nedenlerle kadroda olmayınca, kulübeye gençlerle takviye yapıldı.Takıma sakat gelen yeni transfer Aurier ile tedavi için Hollanda'ya giden Ziyech'in yanı sıra Oliveira da Okan Buruk ile yaşadığı gerginlik sonrası kadro dışı kalmıştı. Kavga ettikleri iddia edilen Zaha ile Abdülkerim'in sakatlıkları olduğu açıklandı.Erken bulduğu golle Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, savunmaya adeta etten duvar ördü. Stoper ikilisinden Nelsson, rakibin 3 şutuna izin vermezken 5'inde de tehlikeyi savuşturdu. Partneri Sanchez ise 1 şut engelleme, 4 büyümekte olan atağı bertaraf etti. Başarılı ikili, galibiyette kilit rol oynadılar.Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyada çok konuşulan bir harekete imza attı.sosyal medyada gündem oldu. Arda, kendisine gelen tepkilerin ardından daha sonra beğenilerini kaldırdı.MANCHESTER United, Trabzonspor ve Sparta Prag maçlarından önce oyunculara özel videolar ve mektuplar hazırlatan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş derbisi öncesinde takımı yemeğe çıkardı.yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da izledi. Tüpraş Stadyumu'na gelen oğul Koç, maçı locadan Beşiktaşlılarla takip etti.