Eray Yazgan PFDK’lık oldu

Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 17 Mart'tayaptığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Yazgan önceki gün kulübün düzenlediği iftar organizasyonunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçe ile yapacağımız Türkiye Kupası maçına yabancı hakem gelip gelmeyeceği TFF için çok ciddi bir sınav olacak. Tam bir turnusol kağıdı.TFF'nin yabancı hakem atayacağını tahmin ediyoruz. Bu artık onların sorumluluğunda. Burada en önemli şey, basit hukuki şartların TFF tarafından yerine getirilmesi. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var. Bu düzenlemeleri hukuki olarak yerine getirmeleri gerekmekte.