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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Erden Timur daha kararını vermedi!

Erden Timur daha kararını vermedi!
G.Saray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Dursun Özbek'in ekibi de merakla bekleniyor. Tek adaylı bir seçim olma ihtimali güçlenirken, gözler de Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur'un vereceği kararda. 2 sezondur yapılan transferlerin yanı sıra takımın birlik ve beraberliğindeki önemli paylardan birine sahip olan genç yöneticinin, henüz kararını vermediği öğrenildi. Camiadan kendisine yönelik gelen bazı tepkiler sonrasında kırgın olduğu da iddia edilen Timur'un yönetime girmesi için taraftar da sosyal medyada büyük destek veriyor.
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Erden Timur daha kararını vermedi!
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