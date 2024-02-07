Eriksen için şartlı teklif!

Orta saha takviyesi için fırsatların üzerine giden G.Saray yönetimi,Gelecek sezon kontratı bitecek olan futbolcu ile İngiliz ekibi yola devam etmek istemiyor. Yıllık net geliri 2.5 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcuyu bonservis vermeden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim,Kalbindeki sorun nedeniyle Inter'den ayrılan ve bu sezon da diz problemi sonrası formasından 8 maç ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncuya,