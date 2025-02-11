Euro 2032’ye yazık etmeyin

TÜRK FUTBOLU KENDİNİ PARÇALIYOR
İTALYA
La Gazzetta dello Sport: Türkiye'de inanılmaz olay! Adana, Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk etti.
Corriere dello Sport: Türkiye'de tam kaos! Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un tercihi sansasyonel!
Sky Sports: Türkiye'de tartışmaların sonu gelmiyor!
İNGİLTERE
The Sun: Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı...
Onefootball: Alvaro Morata ile Victor Osimhen şaşkına döndü..
Daily Mail: Türkiye'de kaos yaşandı
ALMANYA
Bild: Türkiye'de skandal. Galatasaray'ın rakipleri sahayı birlikte terk ediyor.
Welt: Maç tatil edildi. Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti.
İSPANYA
Mundo Deportivo: Galatasaray- Adana Demirspor maçında konuk takım, aleyhine verilen tartışmalı bir penaltının ardından maça devam etmedi.
Marca: Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi.
FRANSA
Foot Mercato: Türk futbolu kendini parçaladı...
PORTEKİZ
A Bola: Sıra dışı maç.
İSVEÇ
Aftonbladet: Türk futbolunda skandal.