Evinde devleş Panzer’i ez geç!

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada G.Saray, bugün Stuttgart'ı konuk ediyor. İlk iki maçını kaybeden ve ardından Lille'i deviren sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugün 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. G.Saray 3 puanla 23. sırada yer alırken Alman temsilcisi ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan aldı ve 6. basamakta bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 iç saha maçının 8'inde mağlup olmadı. Maç, TRT 1'den ekranlara gelecek.

HOCAM TAKIMIN DURUMU NASIL?

YÖNETIMDE olaylar yaşanırken başkan Dursun Özbek, kritik maç öncesinde soluğu Kemerburgaz'da aldı. Özbek antrenman sırasında sahada takıma moral verdi ve sonrasında ise teknik direktör Okan Buruk ile görüştü. İkili bir süre sohbet ederken Dursun Özbek'e yönetici Maruf Güneş de eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör