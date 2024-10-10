Eyvah! Chelsea gözünü kararttı

Galatasaray'ın fırsat transferi olarak son günde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, yeniden Avrupa'da manşetleri süslüyor.İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, İngiliz ekibinin ocak ayında Osimhen için 81 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Şayet devre arasında bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, 6 milyon Euro kazanacak.Sarı-kırmızılı ekipte 4 karşılaşmada 2 gol, 2 asist kaydeden ve taraftarla kısa sürede bağ kuran 25 yaşındaki futbolcunun isteğinin bu transferde belirleyici olacağı kaydedildi