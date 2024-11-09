Eyvah! Koptu: 8 ay yok

Sakatlık nedeniyle Tottenham maçında sedye ile oyundan çıkan Mauro İcardi'den kötü haber geldi. 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, hücum presi yaptığı sırada yerde kalmış ve ardından 85. dakikada sahayı terk etmişti.Futbolcunun ameliyat sürecinin olacağını aktaran sağlık heyeti, rehabilitasyona başlandığını duyurdu. 8 ay sahalardan uzak kalması ve sezonu kapatması beklenen Arjantinli golcünün en iyi ihtimalle temmuz ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Oyuncu da şu sözlerle duygularını anlattı:Bu arada İcardi'nin, sakatlandığı anda yanına gelen kulüp doktoru Yener İnce'ye "Eyvah! Galiba çapraz bağım koptu" dediği öğrenildi.PSG'den 10 milyon Euro bonservisle alınan 31 yaşındaki santrforun kontratı 2025-26 sezonu sonuna kadar devam ediyor. Yıllık 10 milyon Euro kazanan futbolcu, G.Saray kariyerinde 3. sezonunu geçirirken 85 maçın 76'sında ilk 11'deydi ve 59 kez ağları sarstı.İCARDI'YE üzülen G.Saray, yarınki Samsunspor maçında Arjantinli golcüye destek verecek.gol atacak oyuncu, 9-Icardi yazılı formayı kameralara gösterecek. Stat hopörlerinden de her golün ardından Arjantinli yıldızla özdeşleşenşarkısı çalınacak.Mauro İcardi'nin yokluğu ile birlikte devre arasına kadar taşlar yerinden oynayacakst üste iki şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızın yokluğu taraftarı kahretti.Buruk, İcardi'nin sezonu kapatmasının ardından çift forvetli sistemden mecburen vazgeçecek ve Osimhen'li tek forvetli dizilişe dönecek.Yabancı kontenjanı dolu Galatasaray, sezonun ikinci yarısında İcardi'nin yerine hücum oyuncusu arayışlarına başladı.Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'nin, sakatlığından dolayı morali altüst oldu. Bu nedenle Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı yönetimden ülkesine gitmeyi talep etti. Galatasaraylı idareciler de psikolojik tedavinin iyi geleceğini düşünerek oyuncuya izin verdi. AMELİYAT BELİRSİZ31 yaşındaki futbolcunun, yarın yola çıkacağı ve özel jetle Arjantin'e gideceği öğrenildi.Seçenekler arasında Arjantin ile birlikte İtalya da bulunuyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından kendisi için paylaşılan destek mesajlarını tek tek cevapladı.G.SARAY taraftarı, İcardi'nin sakatlığı sonrasında Wanda Nara'ya tepki gösterdi. Yıldız oyuncu ile ayrılan ve geçtiğimiz günlerde rapçi L-Gante ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Nara'nın yüzünden İcardi'nin sakatlandığını söyleyen taraftarlar 'eski yenge'ye mesaj yağdırdı.yokluğu sadece golcü olarak Galatasaray'ı olumsuz etkilemeyecek. İcardi arkadaşları tarafından sevilen, şakalar yapan, saha içinde tam bir lider gibi davranan yıldız bir futbolcu. Son iki yılın şampiyonluğunda İcardi'nin attığı ve attırdığı gollerin payı unutulamaz.Eğer Osimhen olmasaydı, şampiyonluk yarışı için İcardi'nin yokluğunda Batshuayi, Galatasaray'ın tek başına golcülük yükünü kaldıramazdı.Arjantinli yıldızın güçlü bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Ameliyat sonrası Galatasaray'a yine daha güçlü dönecektir. Ancak Okan Buruk, Osimhen'i pamuklara sarıp yakasına nazar boncuğu takmalı.Ancak İcardi'nin yokluğunda Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın gol gücünü tek başına sırtlayacak yeteneklere sahip.bütün dertlerini sırtlamışçasına yaşayan İcardi'nin dizi, gözle görülmeyen ağırlığı taşıyamadı. Galatasaray için hem saha içinde hem de takımdaşlık adına büyük kayıp. Osimhen'in transferi gündeme geldiğinde Okan Buruk, 'İhtiyacım yok' dese bambaşka bir sezon hikâyesi yazılırdı.G.Saray, İcardi'siz de 3'lü defans oynayabilir ve sahaya 3-4-2-1 şeklinde dizilebilir ya da İsmail Jakobs'un dönüşüyle beraber Okan Buruk klasiği olan 4-2-3-1 ile yola devam eder. Kendisini fazlasıyla salmış Batshuayi için milli ara toparlanma zamanı. İcardi'ye moral verebilmek için bu sezon takımının attığı her iç saha golünden sonra 'Aşkın Olayım'ı çalmak da güzel fikir.Milyonlarca Galatasaray taraftarının sevgisiyle bu zorluğun üstesinden gelir.