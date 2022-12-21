Fatih Terim: İtalya’ya dönebilirim

geçtiğimiz sezon yolları ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya röportaj verdi. Hocalığa geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya,yanıtını veren 69 yaşındaki çalıştırıcı, Serie A da bu sezon Napoli'yi desteklediğini belirtti. Terim ayrıca, "Türkiye'de birkaç iyi İtalyan antrenör var.Bence iyi olmaya devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de beğeniyorum" ifadelerini kullandı.