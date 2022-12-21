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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Fatih Terim: İtalya’ya dönebilirim

Fatih Terim: İtalya’ya dönebilirim
Galatasaray'la geçtiğimiz sezon yolları ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya röportaj verdi. Hocalığa geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya, "İtalya'dan iyi bir teklif ve proje önerilirse düşünürüm. Başka şeyler ilgimi çekmiyor" yanıtını veren 69 yaşındaki çalıştırıcı, Serie A da bu sezon Napoli'yi desteklediğini belirtti. Terim ayrıca, "Türkiye'de birkaç iyi İtalyan antrenör var. Montella çok iyi iş çıkarıyor. Bence iyi olmaya devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim: İtalya’ya dönebilirim
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