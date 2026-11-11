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Giriş Tarihi: 11.11.2026

F.Bahçe yaşlı biz değiliz

“Belki Fenerbahçe’de forma giyen oyuncular biraz daha yaşlıdır ancak bizim takımda böyle bir durum söz konusu değil”

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
F.Bahçe yaşlı biz değiliz
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Sarı-kırmızılı forma ile ilk sezonunda müthiş başlangıç yapan ve 13 maçta 6 gol-3 asist ile 9 kez skor katkısı veren Batrakov, ülkesinde Süper Lig'i değerlendirdi. Türkiye'de sadece yabancı oyuncuların sahaya çıktığı algısının yanlış olduğunu belirten Rus futbolcu, ezeli rakipleri F.Bahçe'ye de mesaj yolladı: "Türkiye'ye gelen futbolcuların kariyerlerinin son dönemini geçirmek için burada olduklarını söyleyemem. Belki Fenerbahçe'deki oyuncular biraz daha yaşlıdır ancak bizim takımımızda böyle bir durum söz konusu değil."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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F.Bahçe yaşlı biz değiliz
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