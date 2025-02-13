F.Bahçe’ye böyle 5 penaltı verildi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda'da önemli açıklamalar yaptı. Adana Demirspor maçında Mertens'e verilen penaltıya ve ardından yaşanan olaylara da değinen tecrübeli hoca, "Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar. Kimse benim oyuncuma sahtekâr diyemez.Oyuncu bazen faul almaya gider, bunu dener. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir düzen var. Sene içinde buna benzer o kadar çok eylem sayabiliriz ki... Fenerbahçe için belki 5 penaltı sayabiliriz buna benzer" ifadelerini kullandı. Buruk, AZ Alkmaar maçını ise "Yakından tanıdığımız bir stadyum.Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama kazanmak için geldik" şeklinde yorumladı.