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Giriş Tarihi: 23.1.2025

Fedakâr Amerikalı!

ABD takımı Charlotte FC’ye kiralanan Zaha, G.Saray’dan alacağı ücretinin 2.3 milyon Euro’luk kısmından feragat etti

Fedakâr Amerikalı!
G.Saray, Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Açıklamada, Lyon ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen oyuncu için 2.8 milyon dolar kiralama bedeli ödeneceği belirtilerek, MLS'te 15 maça çıkması durumunda kiralama süresinin Haziran 2026'ya uzayacağı ve 1.3 milyon dolar ek ücret verileceği kaydedildi. Fildişi Sahilli yıldızın, sarı-kırmızılılardan alacağı ücretin 2 milyon 376 bin Euro'luk kısmından feragat ettiği ifade edildi. Zaha'nın, G.Saray'daki sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyordu.
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Fedakâr Amerikalı!
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