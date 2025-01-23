Fedakâr Amerikalı!

G.Saray, Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Açıklamada, Lyon ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen oyuncu içinödeneceği belirtilerek, MLS'teverileceği kaydedildi. Fildişi Sahilli yıldızın, sarı-kırmızılılardan alacağı ücretinkısmından feragat ettiği ifade edildi. Zaha'nın, G.Saray'daki sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyordu.