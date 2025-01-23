Fedakâr Amerikalı!

G.Saray, Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Açıklamada, Lyon ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen oyuncu için 2.8 milyon dolar kiralama bedeli
ödeneceği belirtilerek, MLS'te 15 maça çıkması durumunda kiralama süresinin Haziran 2026'ya uzayacağı ve 1.3 milyon dolar ek ücret
verileceği kaydedildi. Fildişi Sahilli yıldızın, sarı-kırmızılılardan alacağı ücretin 2 milyon 376 bin Euro'luk
kısmından feragat ettiği ifade edildi. Zaha'nın, G.Saray'daki sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyordu.