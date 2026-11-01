Felipe Melo İstanbul’da

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GALATASARAY'IN eski Brezilyalı futbolcusu, dijital medyada katılacağı bir program için İstanbul'a geldi. Havaalanında sevenlerinin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Melo, kullandığı Türkçe ifadelerle taraftarların ilgisini çekti. "Galatasaray'ı özlüyor musun?" sorusuna,şeklinde cevap veren Sambacı, Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine dediye konuştu.