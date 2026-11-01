Felipe Melo İstanbul’da

GALATASARAY'IN eski Brezilyalı futbolcusu, dijital medyada katılacağı bir program için İstanbul'a geldi. Havaalanında sevenlerinin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Melo, kullandığı Türkçe ifadelerle taraftarların ilgisini çekti. "Galatasaray'ı özlüyor musun?" sorusuna, "Galatasaray kazansın, şampiyon olsun"
şeklinde cevap veren Sambacı, Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine de "Fenerbahçe iyi kulüp ve iyi taraftarları var. Onlara saygı duyuyorum fakat ben Galatasaray'ı seviyorum"
diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör