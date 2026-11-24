Bülent Timurlenk 3 soru - 3 cevap

G.Saray, Aston Villa'yı nasıl yener?

G.Saray'ın hücum planında çok önemli yer tutan Osimhen ve iki bek Sallai ile Jakobs yokken soru bence G.Saray nasıl yenerden çok stratejik olarak 1 puanın da çok değerli olduğu grupta doğru oyunu nasıl oynayacağında saklı. F.Bahçe bu yanlışa deplasmanda düştü. A.Villa'ya karşı topa daha fazla sahip olmak ön alanda şiddetli pres yapmak galibiyetin garanti unsurları değil. Okan Buruk'un takımını bu maçta ayakta tutacak olan orta sahası. Torreira-Lemina-Batrakov üçlüsünün enerjilerini 90 dakikaya yaydıkları bir performans gerekli…



G.Saray'da eksik çok, kulübe zayıf kaldı! Okan Buruk'un başlangıç planı nasıl olmalı?

Osimhen yokken şiddetli baskının pratiği olmuyor. Buruk, bir zamandır takımına bu baskıyı zaten rakip kaleye 30 metre bölgesinde yaptırıyor. Orta saha ile defans arasındaki mesafelerin açılmaması mühim. Rakipte Jackson ve Manzambi gibi dribblingle saniyeler içinde rakip kaleye ulaşan forvetler var. A.Villa, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç kazanıp aslında kendi liginde acı çeken bir takım. 11 maçta 3 kez kazandılar ve İstanbul'a evlerindeki golsüz beraberlikle geliyorlar. 9 puana sahip İngilizler de stratejik olarak mutlaka 3 puan demeyeceklerdir. Evet G.Saray'ın kulübesi zayıf, isimler etkileyici de olsa İlkay ve Sane'den kimsenin beklentisi yok. Bu maç Batrakov-Barış-Yunus ve Samsun maçındaki 6 kurtarışı ile galibiyete katkı veren kaleci Uğurcan'ın maçı…



Aslan stadına geri dönüyor! Zemindeki durum A.Villa'ya mı yarar?

Kötü zemin dünyanın hiçbir takımına yaramaz. Amed maçından bu yana ne kadar düzeldiğini bu akşam göreceğiz. Ancak bir gerçek var; tüm eksikler, Okan Buruk'un oyun planı ve futbolcuların performansı ne olursa olsun bu maçta yaşanacak puan ya da puan kayıpları, teknik kadro ve takıma değil direkt başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yazar. Aylar boyunca süren tüm ihmaller zincirinde bir kişinin bile sorumluluk almayıp istifa etmemesi "Batı'ya açılan pencere G.Saray'da" takdiri genel kurul üyelerine bırakılacak bir meseledir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör