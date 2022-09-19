Fernanda Muslera, Süper Lig’de zirvede!

Süper Lig'de bu sezon özellikle kaleci performansları çok tartışılıyor. 4 Büyükler'i mercek altına aldığımızda ise Muslera'nın en iyi konumda olduğu görülüyor. Bu sezon Muslera, yüzde 83'lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.

Son olarak İstanbulspor karşılaşmasında çok tartışılan Beşiktaşlı Ersin, form bakımından kötü durumda. Ersin'in kurtarış yüzdesi, %50'de kaldı. Yani kaleyi tutan her 2 toptan biri ağları buluyor.