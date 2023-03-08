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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Firmino, Icardi’den zor!

Firmino, Icardi’den zor!

Liverpool ile kontratı bitecek olan yıldız forvet, Aslan’ın yanı sıra dünya devlerinin de radarında...

Liverpool'dan ayrılması kesinleşen Roberto Firmino'nun adı Galatasaray'la anılmaya başladı. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor. İtalyan devi Juventus, 31 yaşındaki Brezilyalı forveti listesine aldı. Bonservis ödenmeyecek Firmino'ya ülkesinden de cazip teklifler geleceği öğrenildi. Galatasaray'ın, Firmino transferini gerçekleştirme olasılığı oldukça zor gözüküyor. İcardi ve Gomis'in sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için sarı-kırmızılı yönetim, en az iki forvet takviyesi planlıyor. İcardi'nin bonservisini almaya çalışacak olan G.Saray, Arjantinli golcünün kalmak istemesi nedeniyle PSG ile pazarlıklara eli güçlü oturacak.

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Firmino, Icardi’den zor!
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