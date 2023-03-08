Firmino, Icardi’den zor!

Liverpool ile kontratı bitecek olan yıldız forvet, Aslan’ın yanı sıra dünya devlerinin de radarında...
Liverpool'dan ayrılması kesinleşen Roberto Firmino'nun adı Galatasaray'la anılmaya başladı. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor. İtalyan deviJuventus, 31 yaşındakiBrezilyalı forveti listesinealdı. Bonservis ödenmeyecek Firmino'ya ülkesinden de cazip teklifler geleceği öğrenildi. Galatasaray'ın, Firmino transferini gerçekleştirme olasılığı oldukça zor gözüküyor. İcardi ve Gomis'in sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için sarı-kırmızılı yönetim, en az iki forvet takviyesi planlıyor. İcardi'ninbonservisini almaya çalışacakolan G.Saray,Arjantinli golcünün kalmakistemesi nedeniylePSG ile pazarlıklara eligüçlü oturacak.