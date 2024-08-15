Florya büyük piyango!

SARI-KIRMIZILI
kulüpte Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar"
derken, Florya için oluşturulan komisyonun başına getirilen eski başkan Adnan Polat, "Florya Projesi'nden en kötü 300 milyon dolar gelecek. Florya bir piyango haline geldi. Bütün borçlar kapanır. Florya konusunda 'en yüksek teklifi veren bu ihaleyi kazanacak' diye bir şey yok. Biz en doğru teklifi verene bunu vereceğiz"
ifadelerini kullandı.